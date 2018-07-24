Özbekistan ve Kazakistan'tan ortak askeri tatbikat

Özbekistan ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi.

Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ilk etabı 10-16 Temmuz'da Kazakistan'ın Matıbulak askeri poligonunda yapılan ortak tatbikatın ikinci etabının, Özbekistan'ın dağlık Farış poligonunda düzenlendiği belirtildi.

Özbekistan Savunma Bakanı Abdusalom Azizov ve Kazakistan Savunma Bakanı Saken Jasuzakov'un katılımıyla düzenlenen ortak tatbikat uyarınca, Kazak ve Özbek özel tim birlikleri dağlık sınır bölgesine yerleşen terörist çeteleri tespit ederek etkisiz hale getirme, yükleri güvenli bölgeye ulaştırma ve yaralıları tahliye etme konularını işledi. Tatbikat kapsamında silah ve askeri teçhizatın yanı sıra Su-25 askeri uçağı ve Mi-24 helikopteri de kullanıldı.

Taktik eğitim tatbikatı kapsamında verilen görevlerin Özbek ve Kazak askerlerce başarıyla yerine getirildiği belirtilen açıklamada, tarafların benzeri ortak tatbikatın düzenli yapılması konusunda mutabakata vardığı da kaydedildi.

Ortak askeri eğitim tatbikatı kapsamında Özbekistan silahlı kuvvetlerine ait silah ve askeri teçhizat da sergilendi. Kazak askerler ayrıca Semerkant şehrini gezerek tarihi mekanları gözden geçirdi.

Ağustos 2017'de Özbekistan ve Kazakistan savunma bakanlıkları, tarihlerinde ilk defa askeri iş birliği planını içeren anlaşmayı imzalarken şubat ayında da iki ülke arasındaki askeri-teknik alandaki iş birliği anlaşması yürürlüğe girmişti.

