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Özbekistan ve Kırgızistan başbakanları telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 05:51 | Son Güncelleme

Özbek Başbakan Aripov ve Kırgız meslektaşı İsakov, telefon görüşmesinde sınırda Kırgız vatandaşının vurulmasını ele aldı

Özbekistan ve Kırgızistan başbakanları, iki ülke sınırında meydana gelen olayı telefonda görüştü.

Özbekistan Bakanlar Kurulu Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulla Aripov, Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov ile 7 Nisan’da Özbek-Kırgız sınırında bir Kırgızistan vatandaşının Özbek sınır koruma görevlisi tarafından vurulması sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Aripov ve İsakov görüşme sırasında, iki ülke sınır koruma birlikleri ve diğer ilgili kurumlarının üst düzey yöneticilerinin söz konusu vaka ile ilgili bir araya gelerek görüşmesi konusunda uzlaşma sağladı.

Söz konusu görüşmede iki ülkenin ilgili kurumlarının temsilcilerinin yer alacağı ortak çalışma grubu söz konusu olayı detaylı olarak ele alacak ve en kısa zamanda rapor hazırlayacak.

Özbek-Kırgız sınırında, 7 Nisan’da bir Kırgız vatandaşı Özbek sınır koruma görevlisi tarafından vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Özbek tarafı, Kırgız vatandaşının yasadışı yollarla sınırı geçtiği sırada Özbekistan topraklarında vurulduğunu ileri sürdü. Kırgız tarafı da söz konusu olayın Kırgızistan topraklarında geliştiğini iddia etti.
Söz konusu olayla ilgili Özbekistan’ın Bişkek Büyükelçisi Kamil Raşidov Kırgızistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Özbekistan

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