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Özbekistan ve Tacikistan arasındaki demiryolu hattı yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

İki ülke cumhurbaşkanlarının katıldığı törenle "Amuzang-Galaba" demiryolu yeniden faaliyete geçti

Özbekistan ile Tacikistan'ı bağlayan "Amuzang-Galaba" demiryolu hattı yeniden açıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, resmi ziyaret için geldiği Tacikistan’da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Özbekistan'ın Surhanderya ve Tacikistan'ın Hatlan vilayetlerini birbirine bağlayan demiryolu hattının açılışını gerçekleştirdi.

Duşanbe’de düzenlenen törende, Mirziyoyev ve Rahman'ın sembolik düğmeye basmasının ardından onarılan demiryolundan ilk tren yola çıktı.

Özbekistan tarafı 2011 yılında eskimesini gerekçe göstererek Tacikistan’ın güney bölgelerine giden "Amuzang-Galaba” demiryolunun kendi topraklarında bulunan raylarını sökmüştü.
Bu güzergahtaki demiryolunun durdurulmasının Tacik demiryollarını ciddi zarara uğratacağını ileri süren Tacikistan tarafı da demiryolu taşımacılığı için bu güzergahın yerine dolaylı yolları kullanmak zorunda kalmıştı.

Özbekistan ile Tacikistan arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımı ile tartışmalı sınır noktalarından dolayı çıkan anlaşmazlıklar 20 yıldır devam ederken, taraflar arasında 2001 yılında karşılıklı vize uygulaması başlatılmış, ardından da demiryolu taşımacılığı durdurulmuş ve 1300 kilometrelik ortak sınırdaki bazı gümrük kapıları kapatılmıştı.

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Özbekistan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev Özbekistan-Tacikistan ilişkileri Tacikistan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman

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