Özbekistan ve Tacikistan ortak sınırlarını mayınlardan temizleyecek

Özbekistan ve Tacikistan, ortak sınırlarında yaklaşık 20 yıl önce döşenen mayınların 2019 yılı sonuna kadar temizlenmesi hususunda anlaştı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in 9-10 Mart tarihlerinde Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile dostluk ve iyi komşuculuğun pekiştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzaladıkları hatırlatıldı.
Açıklamaya göre, bildiride, "iki ülkenin sınır bölgelerindeki yapay engellerin bertaraf edilmesi meselesinde Özbekistan-Tacikistan ortak çalışma grubunun oluşturulacağı ve bundan memnuniyet duyulduğu" belirtilerek, çalışmaların 2019 yılı sonunda tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Özbekistan hükümeti, 1992-1997 yıllarında Tacikistan'da meydana gelen iç savaşın ardından yasa dışı silahlı grupların ve uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızmasını önlemek amacıyla 1990'lı yılların sonunda bu ülke ile olan sınırın kontrol edilmesi güç olan bölgelerine mayın döşemişti.
Özbekistan ile Tacikistan arasında uzun yıllardır süregelen gerginliğin Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından azalmasıyla ilişkilerde normalleşme süreci başlatıldı.
Mirziyoyev'in geçen hafta Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin 27 anlaşma imzalanmıştı.
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum