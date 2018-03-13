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Özbekistan ve Tacikistan ortak sınırlarını mayınlardan temizleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Özbekistan ve Tacikistan ortak sınırlarını mayınlardan temizleyecek

Özbekistan ve Tacikistan, ortak sınırlarında yaklaşık 20 yıl önce döşenen mayınların 2019 yılı sonuna kadar temizlenmesi hususunda anlaştı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in 9-10 Mart tarihlerinde Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile dostluk ve iyi komşuculuğun pekiştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzaladıkları hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, bildiride, "iki ülkenin sınır bölgelerindeki yapay engellerin bertaraf edilmesi meselesinde Özbekistan-Tacikistan ortak çalışma grubunun oluşturulacağı ve bundan memnuniyet duyulduğu" belirtilerek, çalışmaların 2019 yılı sonunda tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Özbekistan hükümeti, 1992-1997 yıllarında Tacikistan'da meydana gelen iç savaşın ardından yasa dışı silahlı grupların ve uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızmasını önlemek amacıyla 1990'lı yılların sonunda bu ülke ile olan sınırın kontrol edilmesi güç olan bölgelerine mayın döşemişti.

Özbekistan ile Tacikistan arasında uzun yıllardır süregelen gerginliğin Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından azalmasıyla ilişkilerde normalleşme süreci başlatıldı.

Mirziyoyev'in geçen hafta Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin 27 anlaşma imzalanmıştı.

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