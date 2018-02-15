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Özbekistan ve Türkiye terörle mücadelede işbirliğini geliştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 21:20 | Son Güncelleme

Özbekistan ve Türkiye terörle mücadelede işbirliğini geliştirecek

Interpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek Özbekistan'da, İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Genel Müdürü Oktam Muradov ve İnterpol Özbekistan Daire Başkanı Rustam İsrailov ile bir araya geldi.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek ve beraberindeki Türk heyeti, Özbek emniyet yetkilileriyle yaptığı görüşmede, taraflar arasında çağdaş tehditlere karşı mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi konularını görüştü.

Açıklamada, Özbekistan ile Türkiye arasında ticari-ekonomik, turizm, spor, bilim-teknik ve kültür alanlarında olduğu gibi güvenlik ve emniyet alanlarında da sıkı işbirliğinin kurulduğu belirtildi. Uluslararası terör, ayrımcılık, bölücülük, yasadışı uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçların giderek arttığına dikkati çekilen açıklamada, bu çerçevede Türk ve Özbek emniyet kurumlarının ortak faaliyetlerinin arttırılması ve işbirliğinin daha üst düzeye çıkarılmasının önemine işaret edildi.

Silahlı çatışmaların devam ettiği Suriye ve Irak'taki terör örgütleri saflarında savaşan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi, onların uluslararası arama listesine dahil edilmesi ve yakalanmasının emniyet kurumları ve Interpol görevlilerinin önemli işlevlerinden olduğu belirtilen açıklamada, bu noktada güç ve imkanların birleştirilmesi, sürekli olarak karşılıklı bilgi değişimi ve terörle mücadele için ortak faaliyetlerin yapılmasının önemine işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek Özbekistan

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