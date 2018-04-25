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Özbekistan ve Türkmenistan arasında 250 milyon dolarlık iş anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Özbekistan ve Türkmenistan arasında 250 milyon dolarlık iş anlaşması

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un Özbekistan ziyareti kapsamında, 2 ülke arasında 250 milyon dolarlık iş anlaşması imzalandı.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un Özbekistan ziyareti kapsamında Taşkent'te düzenlenen Özbek-Türkmen İş Forumu ile Türkmenistan Ulusal Sanayi Fuarı'nın ardından 2 ülkenin şirketleri arasında 250 milyon dolarlık anlaşma imzalandığını bildirdi.

İkramov, ülkesinin, Türkmenistan'ı bölgedeki önemli stratejik ortaklardan biri olarak gördüğünü, bu çerçevede ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesini, ulaşım, taşımacılık, kültürel ve insani alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini desteklediklerini belirtti.

2 ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 177,3 milyon dolar olduğunu hatırlatan İkramov, Özbek iş adamları heyetinin 2017'deki ziyaretinin ardından 2 ülke arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk 3 ayında yüzde 55 artış gösterdiğini kaydetti.

Yeni ortak girişimlerin oluşturulması ve büyük yatırım projelerinin uygulanmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ifade eden İkramov, 2 ülke devlet başkanının görüşmesinin ardından imzalanan anlaşma kapsamında Özbek-Türkmen İş Konseyi'nin kurulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İkramov, tarafların, karşılıklı olarak yılda en az 2 kez sanayi fuarı ve iş forumu düzenleme konusunda mutabık kaldıklarını da söyledi.

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