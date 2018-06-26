Özbekistan'da 1,6 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

Özbekistan'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 1,6 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.
"Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olması dolayısıyla Özbekistan Devlet Güvenlik Hizmeti (DHH) tarafından düzenlenen etkinlikte 1,6 ton uyuşturucu yakıldı. Başkent Taşkent yakınlarındaki bir metal fabrikasında sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen imha işlemini, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla ülkede faaliyet gösteren bazı yabancı misyon şefleri ve Birleşmiş Milletler yetkilileri izledi.
İmha işlemi öncesinde, söz konusu maddelerin uyuşturucu olduğunu gösteren bir analiz yapılarak sonuçları katılımcılara gösterildi. Daha sonra kamyonlardan indirilen uyuşturucu maddeler metal fabrikasındaki özel bir vincin kepçesine doldurularak metal fırınına atıldı.
Özbekistan Uyuşturucu Kontrol Bilgi-Analiz Ulusal Merkezi Direktörü Alim Narzullayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, imha edilen toplam 1605 kilo uyuşturucunun 15,6 kilosunun eroin, 1000 kilosunun afyon, 98,7 kilosunun esrar, 406,2 kilosunun haşhaş, kalan kısmının ise morfin ve diğer maddelerden oluştuğunu ifade etti.
Narzullayev, uyuşturucu üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Afganistan'da geçen sene 328 bin hektarlık alanda haşhaş ekildiğini ve 9 bin ton afyon yetiştirildiğini hatırlatarak, Afganistan ile sınır olmanın Özbekistan'daki uyuşturucuyla ilgili durumu olumsuz etkilediğini vurguladı.
Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı "kuzey güzergah" olarak bilinen ve bu ülkeyle ortak sınırları bulunan Tacikistan ile Özbekistan üzerinden Rusya ve Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor.
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