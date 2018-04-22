Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Özbekistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı ülkelerden çok sayıda çocuğun katılımıyla bu yıl ilk kez uluslararası festival olarak kutlandı.

Taşkent Türk Okulu ve Taşkent Büyükelçiliği tarafından Türkistan Sarayı'nda düzenlenen festivale, Türk Okulunun yanı sıra Taşkent'teki Güney Kore, İran ve İngiliz okulları ile Müzik ve Sanat Okulu öğrencileri, Türk Milli Kültür Merkezi ve Azerbaycan Kültür Merkezinin çocuk halk oyunları ekipleri katıldı.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, törende Türkçe ve Özbekçe yaptığı konuşmasında, 23 Nisan 1920'nin ulusal egemenliğin temellerinin atıldığı çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin açıldığı bu önemli günü, çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Şen, hem Türkiye'de hem de Türklerin yaşadıkları yabancı ülkelerde 23 Nisan'ın hep büyük coşkuyla kutlandığını ve bayramın, Türklerin yeni nesillere verdiği önem ile dünya halkları arasındaki barış isteğinin göstergesi olduğunu belirtti.