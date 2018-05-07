Özbekistan’da 4 sanık serbest bırakıldı

Özbekistan’da, anayasal rejime muhalefet etmekten yargılanan 4 sanık serbest bırakıldı.

Taşkent Şehir Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yönetiminde anayasal rejime muhalefet etmek iddiasıyla yargılanan ilk muhalif Babamurad Abdullayev'in yanı sıra Hayathan Nasreddinov, Şevket Allayarov ve Ravşan Salayev'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, anayasal rejime muhalefet etmekten yargılanan Nasreddinov, Allayarov ve Salayev'in beraatine karar verirken, 44 yaşındaki gazeteci Babamurad Abdullayev'i ise anayasal rejime karşı komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Gazeteci Abdullayev, aylık maaşının yüzde 20'sinin devlete ödenmesi ve 1 yıl 1 ay ıslah işlerinde çalıştırılmak şartıyla serbest bırakıldı.

Abdullayev, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmanın herkese açık olarak yapılması ve mahkemenin salıverme kararı almasının Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in öncülüğünde ülkede başlatılan reformların sonuçlarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkede insan hakları ve ifade özgürlüğü alanında reform başlatma sözü vermişti.

Söz konusu dört kişi, Eylül 2017'de anayasal rejime muhalefet etmek iddiasıyla tutuklanmıştı.

