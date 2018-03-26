Özbekistan'da AB-Orta Asya dışişleri bakanları toplantısı

Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un ev sahipliğindeki toplantıya, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdırahmanov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Aslov ile Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyeva katıldı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgelerarası iş birliğinin güncel meselelerin ele alındığı toplantıda, Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları AB'nin yenilenmiş Orta Asya stratejisinin hazırlanması ve 2019'da kabul edilmesine ilişkin planını desteklerken kendi ülkelerinin bu süreçte aktif olarak yer almaya hazır olduklarını dile getirdi.
Taraflar, Orta Asya ülkeleri ve Avrupa Birliği arasındaki faydalı iş birliğini karşılıklı olarak daha da geliştirmeye kararlı olduklarını belirtirken, bu çerçevede AB'nin Orta Asya bölgesinin istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir kalkınmasını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
Orta Asya bölgesinin ekonomik kalkınması, ticari-ekonomik, yatırım ve teknolojiler, bilim-teknik ve eğitim alanlarındaki bölgelerarası iş birliğinin geleceğine ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu.
Toplantıda, ayrıca yarın Taşkent'te yapılacak "Barış süreci, güvenlik alanında işbirliği ve bölgesel ortaklık" konulu uluslararası Afganistan Konferansı öncesinde Afganistan’daki durumun istikrara kavuşturulması ve bu ülkenin sosyo-ekonomik kalkındırılmasına yönelik konular ele alındı.
Öte yandan Avrupa Birliği-Orta Asya dışişleri bakanlarının bir sonraki toplantısının yılın ikinci yarısında Brüksel'de yapılması konusunda uzlaşma sağlandı.
Bu formattaki bir önceki toplantı Kasım 2017'de Semerkant'ta yapılırken, toplantının ardından taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.
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