Alihanov, Aral Gölü felaketi sonucunda bölgedeki ekolojik dengenin büyük bir değişime uğradığını, 11 balık, 26 kuş ve 11 bitki çeşidinin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını dile getirerek, bölgede yazın kurak ve sıcak, kışın soğuk dönemlerinin arttığını vurguladı.

Özbekistan Ekolojik Hareketi Başkanı Bariy Alihanov ise Aral Gölü felaketinin sonuçlarının giderilmesi ve bölgede sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi için Orta Asya ülkelerinin çabalarının yanı sıra uluslararası toplumun da desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Taşkent'te düzenlenen "Aral Gölü Faciası'nın Azaltılmasına İlişkin İşbirliği Çabaları" konferansında konuşan Abdullayev, Aral Gölü’nün kuruyan kısmında yeni bir Aral kum çölü oluştuğunu, bunun sonucunda bölgede yaşayan milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen çevre felaketinin ortaya çıktığını kaydetti.

Orta Asya Bölgesel Çevre Merkezi (CAREC) İcra Direktörü İskandar Abdullayev, dünyanın en büyük dördüncü gölü Aral’ın kuruyarak büyük bir çevre felaketine yol açtığını söyledi.

Aral Gölü'nün kuruyan bölgelerinden yılda 100 milyon ton tozun 400 kilometre mesafeye yayılmasının bölgede çeşitli hastalıkların artmasına, bölgedeki ekolojik ve sosyo-ekonomik durumun kötüleşmesine neden olduğunu belirten Alihanov, Özbekistan’ın Aral Gölü havzasındaki ekolojik durumun iyileştirilmesi için son yıllarda 5,5 milyar dolarlık projeleri hayata geçirdiğini ve son 10 yılda Aral Gölü’nün kuruyan dibinde 350 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptığını anımsattı.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da Aral Gölü faciasının sadece bölgenin değil, tüm insanlığın sorunu olduğunu kaydederek, TİKA’nın Aral Gölü havzasındaki sosyo-ekonomik ve ekolojik durumun iyileştirilmesine yönelik 100 hektarlık alanda fidanlık projesini sürdürdüğünü söyledi.

Çağlar, günümüzde bu çerçevede Aral Gölü’nün kuruyan dibinde yılda 3 bin hektara kadar alanda ağaçlandırma projesini hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

