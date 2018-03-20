Özbekistan'da bir insan hakları aktivisti daha serbest bırakıldı

Özbekistan'da insan hakları aktivisti Gaybulla Calilov 9 yıllık mahkumiyetinin ardından serbest bırakıldı.

Özbekistan İnsan Hakları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek üyesi 51 yaşındaki Gaybulla Calilov, 9 yıllık mahkumiyetinin ardından özgürlüğüne kavuştu.

2009 yılında yasa dışı bir dini örgüte üye olma ve toplum güvenliğine tehdit iddiasıyla 13 yıl hapis cezası alan Calilov, bu sürenin dolmasından 4 yıl önce serbest kaldı.

Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltılar Çalışma Grubu, 2013 yılında Calilov'un serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Son dönemde demokrasi, insan hakları ve özgürlükler kapsamında önemli atılımlar gerçekleştiren Özbekistan'da cezaevinde bulunan muhalif fikirleriyle bilinen Samandar Kukanov, Camşid Karimov ve Murad Jurayev, aktivistler Azam Farmonov, Azam Turgunov ve İsrailcan Haldarov ile gazeteciler Salican Abdurahmanov, Muhammed Bekcan, Dilmurad Sayidov ve Yusuf Rozimuradov son bir yılda serbest bırakılmıştı.