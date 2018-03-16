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Özbekistan'da gazeteci Abdullayev'in işkence gördüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 00:27 | Son Güncelleme

Abdullayev'in "anayasal rejime muhalefet" suçundan yargılandığı davada, sorgu sırasında işkence gördüğü iddiası adli tıp raporuyla yalanlandı

Özbekistan'da "anayasal rejime muhalefet"ten yargılanan gazeteci Babamurad Abdullayev'in sorgu sırasında işkence gördüğünü iddiası üzerine hazırlanan adli tıp raporu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Taşkent Mahkemesinde, anayasal rejime muhalefet etmekle suçlanan 44 yaşındaki Abdullayev'in de aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakim Zafar Nurmatov başkanlığındaki mahkemede, sorgu sırasında işkence gördüğüne ilişkin iddiaları üzerine geçen haftada adli tıp muayenesine gönderilen Abdullayev için hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporla sanık Abdullayev'in iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi .

Duruşmada söz alan Abdullayev, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Duruşma 26 Mart'a ertelendi.

Geçen haftaki duruşmada Abdullayev, sorgu sırasında güvenlik görevlilerinin kendisine işkence yaptığını dile getirerek, sol kolunda işkenceden kaldığını ileri sürdüğü izleri göstermişti. Bunun üzerine hakim Nurmatov, işkence iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmasına ve sanık Abdullayev için adli tıp raporu hazırlanmasına hükmetmişti.

Özbekistan'da mahkemeler, uzun yıllar sanıklara işkence yapıldığına dair şikayetleri kabul etmiyordu. Taşkent Mahkemesinin işkenceyi soruşturma kararı bu açıdan bir ilk kabul ediliyor. İnsan hakları savunucuları, Taşkent Mahkemesinin kararının Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in mahkeme-hukuk alanında başlattığı reformlarla bağlantılı olduğuna dikkati çekiyor.

Mirziyoyev'in imzaladığı "Mahkeme ve sorgulama sırasında vatandaşların hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasına" dair kararnameye göre, işkence ve diğer yasa dışı yollarla elde edilen kanıtlar mahkeme tarafından kabul edilemeyecek.

Abdullayev'in de aralarında bulunduğu 4 sanık eylül ayında tutuklanmıştı.

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anayasal rejime muhalefet Babamurad Abdullayev işkence iddiası Özbekistan

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