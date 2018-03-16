Özbekistan'da gazeteci Abdullayev'in işkence gördüğü iddiası

Geçen haftaki duruşmada Abdullayev, sorgu sırasında güvenlik görevlilerinin kendisine işkence yaptığını dile getirerek, sol kolunda işkenceden kaldığını ileri sürdüğü izleri göstermişti. Bunun üzerine hakim Nurmatov, işkence iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmasına ve sanık Abdullayev için adli tıp raporu hazırlanmasına hükmetmişti.

Özbekistan'da mahkemeler, uzun yıllar sanıklara işkence yapıldığına dair şikayetleri kabul etmiyordu. Taşkent Mahkemesinin işkenceyi soruşturma kararı bu açıdan bir ilk kabul ediliyor. İnsan hakları savunucuları, Taşkent Mahkemesinin kararının Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in mahkeme-hukuk alanında başlattığı reformlarla bağlantılı olduğuna dikkati çekiyor.

Mirziyoyev'in imzaladığı "Mahkeme ve sorgulama sırasında vatandaşların hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasına" dair kararnameye göre, işkence ve diğer yasa dışı yollarla elde edilen kanıtlar mahkeme tarafından kabul edilemeyecek.

Abdullayev'in de aralarında bulunduğu 4 sanık eylül ayında tutuklanmıştı.