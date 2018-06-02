Özbekistan'da hatimle teravih namazlarına büyük ilgi

Özbekistan'da halk, hatimle teravih namazlarına büyük ilgi gösteriyor.

Ülkede, ramazan ayının başlamasıyla hatimle teravih namazının kılındığı camiler vatandaşlarla dolup taşıyor.

Ramazanın ilk teravih namazıyla başlayan Kur'an-ı Kerim hatimleri başkent Taşkent'teki bazı camilerde sona ererken, bazılarında halen sürüyor.

Teravih namazlarına gelen çocuklar ise büyüklerle aynı safta yer alıyor.

AA muhabirinin Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde 2 binden fazla cami ve mescit bulunurken, bu camilerin bine yakınında hatimle teravih namazları kılınıyor. Hatimle teravih namazlarının kılındığı camiler için Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresince bin 500’e yakın hafız görevlendirildi.

Bu kapsamda, Taşkent’teki 120 camide teravih namazları kılınırken, 112 camide ise Kur'an-ı Kerim hatmediliyor. Bunun için Taşkent genelinde 200'den fazla hafız görev aldı.

Ramazan ayının başlamasıyla 100’den fazla Özbek hafız da yurt dışında gelen talep dolayısıyla teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi amacıyla ABD, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere gönderildi.

