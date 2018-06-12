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Özbekistan’da ilk kez Ramazan Bayramı dolayısıyla af ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 226 mahkumu affetti

Özbekistan’da ilk kez Ramazan Bayramı dolayısıyla af ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı dolayısıyla mahkumların affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, işlediği suçtan pişmanlık duyan 226 mahkum affedilecek.
Kararnameye göre, bu çerçevede 102 mahkum salıverilecek, 71 mahkum da şartlı salıverilecek, 39 mahkum ise mahkumiyet cezası diğer cezayla değiştirilmesi sonucunda serbest kalacak, 14 mahkumun ise ceza süresi azaltılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararnameye göre, affedilenlerin 40’ını 60 yaşın üstündeki kişiler, 39’unu yabancı uyruklular, 37’sini kadınlar, 51’ini ise yasadışı örgüt mensupları oluşturuyor. Kararnameyle, salıverilen mahkumların topluma uyum sağlaması ve çalışabilmesi için ilgili devlet kurumlarının gereken yardımı sağlaması da karara bağlandı.

Özbekistan'da, daha önce bağımsızlık ve anayasa günleri dolayısıyla af ilan ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan

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