Özbekistan'da ilk teravih namazı

Özbekistan'daki Müslümanlar, ülke genelindeki 2 binden fazla camide mübarek ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.
Başkent Taşkent sakinleri, teravih namazı için kent genelindeki 120 camiye gitti.
Vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Minar Camisi'ne adeta akın ederken, camiye sığmayan vatandaşlar, cami avlusunu da doldurdu.
Minar Camisi İmamı Ergaş Rustamov, verdiği vaazda, tüm Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Rustamov, ülke genelinde 2 binden fazla camide teravih namazı kılındığını belirtti.
Vaazın ardından cemaat, ülkedeki ilk teravih namazını kıldı.
Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abdülaziz Mansur, daha önce yaptığı açıklamada, Özbekistan Astronomi Enstitüsü verilerine dayanarak ramazan ayının ilk gününün 17 Mayıs olarak belirlendiğini ve geçen hafta cuma namazında vatandaşların bu konuda bilgilendirildiğini belirtmişti.
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