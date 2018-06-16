Özbekistan'da İslam Medeniyeti Merkezi kuruluyor

Özbekistan'da ülkenin zengin tarihini inceleyecek ve dünyaya tanıtacak İslam Medeniyeti Merkezinin temeli atıldı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov, İslam Medeniyeti Merkezinin inşa edileceği alanı gezerek incelemelerde bulundu.
Taşkent’te inşaatına başlanan merkezin temelini atan Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı günlerinde İslam Medeniyeti Merkezi binasının temelinin atılarak inşaatına başlamasının derin bir anlam taşıdığını söyledi.
Semerkant’taki Uluğbey Medresesine benzer mimarisi olacak İslam Medeniyeti Merkezi, 10 hektarlık alanda inşa edilecek.
İslam Medeniyeti Merkezinde Özbekistan'ın zengin tarihi, mimari, bilimsel, edebi, manevi ve kültürel mirası ile ülke topraklarında yetişen büyük din adamları ve ulemaların hayatı ve eserleriyle ilgili araştırmalar yapılacak.
Bunların ülkede ve dünyada tanıtılmasına hizmet edecek merkez, ülkedeki tarihi kentler ve yapıların tanıtımına da katkıda bulunacak.
Merkez, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu gibi uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliğinde çalışacak.
İslam Medeniyeti Merkezi, Osman Mushafı olarak bilinen ve üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi yanında inşa edilecek.
Merkezin altyapı çalışmaları devlet bütçesi, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin sağlayacağı katkı ile özel ve tüzel şahısların sponsorluk destekleri ile finanse edilecek.
Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov da idari ve esas binaların inşaatı ve cihazlarla donatılmasını sağlayacak.
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