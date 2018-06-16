Özbekistan'da İslam Medeniyeti Merkezi kuruluyor

Özbekistan'da ülkenin zengin tarihini inceleyecek ve dünyaya tanıtacak İslam Medeniyeti Merkezinin temeli atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov, İslam Medeniyeti Merkezinin inşa edileceği alanı gezerek incelemelerde bulundu.

Taşkent’te inşaatına başlanan merkezin temelini atan Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı günlerinde İslam Medeniyeti Merkezi binasının temelinin atılarak inşaatına başlamasının derin bir anlam taşıdığını söyledi.

Semerkant’taki Uluğbey Medresesine benzer mimarisi olacak İslam Medeniyeti Merkezi, 10 hektarlık alanda inşa edilecek.

İslam Medeniyeti Merkezinde Özbekistan'ın zengin tarihi, mimari, bilimsel, edebi, manevi ve kültürel mirası ile ülke topraklarında yetişen büyük din adamları ve ulemaların hayatı ve eserleriyle ilgili araştırmalar yapılacak.

Bunların ülkede ve dünyada tanıtılmasına hizmet edecek merkez, ülkedeki tarihi kentler ve yapıların tanıtımına da katkıda bulunacak.