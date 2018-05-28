Özbekistan'da istihdam yaratma hızı ekonomik kalkınmanın gerisinde kalıyor

TAŞKENT (AA) – Özbekistan Ekonomi Bakanı Batır Hocayev, ülkede yeni istihdam yaratma hızının ekonomik kalkınmanın gerisinde kaldığını belirtti.
Başkent Taşkent’te düzenlenen bir toplantıda konuşan Hocayev, ülkenin kalkınma meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün ülkede yeni istihdam yaratma hızının ekonomik kalkınmanın gerisinde kaldığını dile getiren Hocayev, bu çerçevede yakın gelecekte ülkede yüksek oranda çalışabilir nüfusa sahip olmanın Özbekistan’ın ekonomik gelişimi için temel meselelerinden biri olacağını kaydetti.
Gelecek yıllarda çalışabilir insan sayısının ülkenin toplam nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını oluşturmaya devam edeceğini belirten Hocayev, hükümetin önceliğinin ekonomik kalkınma için yeni iş sahaları yaratmak olacağını ifade etti.
Yeni istihdam yaratılmasının, ülkede işsizliğin azaltılması ve sosyal gerilimlerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Hocayev, buna rağmen reform sürecinin zorlukları olacağını söyledi.
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında en genç ve dinamik nüfusa sahip olan Özbekistan'da genç nüfus iş aramak için Rusya veya diğer ülkelere gidiyor.
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