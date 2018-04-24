Özbekistan'da Özbek-Türkmen Dostluk Evi açıldı

Özbekistan'ın Harezm vilayetinde Özbek-Türkmen Dostluk Evi açıldı.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Harezm vilayetini ziyaret etti.
Berdimuhammedov ve Mirziyoyev, tarihi Hiva şehrinde bulunan İçan Kale (İç Kale) açık hava müzesini ziyaret ederken, kalede defnedilen ünlü mutasavvıf Pehlivan Mahmud anısına dua etti.
Ünlü Türkmen şairi Mahtumkulı'nın eğitim aldığı tarihi Şergazi Han medresesinde de incelemelerde bulunan 2 lider, medrese hakkında bilgi aldı.
Ardından da tarihi "Ulli Avlu" külliyesini ziyaret eden Berdimuhammedov ve Mirziyoyev, daha sonra Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Gaybu kasabasında Özbek-Türkmen Dostluk Evi'nin açılış törenine katıldı.
Berdimuhammedov ve Mirziyoyev, ayrıca Dostluk Evi bahçesinde şair Mahtumkulı'nın heykelinin açılışını da yaptı.
Resmi ziyaret ile dün Özbekistan'a gelen Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 20'ye yakın anlaşma imzalamıştı.
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