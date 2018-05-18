HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Özbekistan’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Özbekistan’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

Orta Asya’nın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Özbekistan’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Halk, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk cuma namazında başkent Taşkent’teki camiler dolup taştı. Yer bulamayan cemaat, namazını cami avlularında kıldı.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Abdulaziz Mansur, cuma hutbesinde ramazan ayı ve orucun önemine değinerek Müslümanların mübarek ramazan ayını kutladı.

Namazın ardından ülkede ve dünyada barış, huzur ve refahın pekişmesi, ramazan ayının hayırlara vesile olması için dua edildi.

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
Tarladan dünya şampiyonluğuna (Yeniden)Tarladan dünya şampiyonluğuna (Yeniden)
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"19 Mayıs Türk'ün kudretli yürüyüşüdür"

"19 Mayıs Türk'ün kudretli yürüyüşüdür"

Samsun'da 19 Mayıs heyecanı dorukta

Samsun'da 19 Mayıs heyecanı dorukta

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

İtirafçı oldu! MUDAFA kataloğu ifşa edildi!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı intihar etti!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı intihar etti!

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.