Orta Asya’nın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Özbekistan’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Halk, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk cuma namazında başkent Taşkent’teki camiler dolup taştı. Yer bulamayan cemaat, namazını cami avlularında kıldı.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Abdulaziz Mansur, cuma hutbesinde ramazan ayı ve orucun önemine değinerek Müslümanların mübarek ramazan ayını kutladı.

Namazın ardından ülkede ve dünyada barış, huzur ve refahın pekişmesi, ramazan ayının hayırlara vesile olması için dua edildi.

