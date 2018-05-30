Özbekistan'da Rosatom iş birliğinde nükleer santral

Özbekistan'da, Rusya’nın Rosatom şirketi ile iş birliğiyle nükleer santral inşa edileceği bildirildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklama yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Özbekistan’da nükleer santral inşa edilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.
Görüşmede iki bloktan oluşacak santralin kontrat, teslim etme süresi, personel eğitimi ve diğer detayların konuşulduğunu aktaran Likhachev, Özbek tarafının nükleer santrali ülkenin Nevai vilayetinde inşa etmeyi önerdiğini kaydetti.
Likhachev, nükleer santralin inşasıyla ilgili tarih vermedi.
Diğer Yandan Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Mirziyoyev'in Likhachev'i kabulünde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık konularıyla bağlantılı olarak bilim ve yüksek teknoloji alanlarında uzun vadeli ortaklıklar, bilimsel araştırma kurumları ve inovasyon merkezleri arasındaki iş birlikleri ve diğer ortak projeler hakkında görüşmelerde bulunulduğu ifade edildi.
Ayrıca görüşmenin, karşılıklı menfaatlere dayalı çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine hizmet ettiği vurgulandı.
Rosatom ile Özbekistan hükümeti arasında Aralık 2017'de nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma alanında iş birliği anlaşması imzalanırken, Rosatom Özbek tarafına VVER-1200 reaktörlü "üç artı" jenerasyon iki bloklu modern nükleer santralini inşa etmeyi önermişti.
Rosatom, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa edecek.
Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım
FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum