Özbekistan'da sel

Özbekistan'ın Surhanderya vilayetindeki etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 750'den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneydeki Surhanderya vilayetinin Kumkurgan ilçesine bağlı Elabad, Azlarsay ve Bogor köylerindeki selde 750'den fazla kişi tahliye edildi.
Selden dolayı bazı evler zarar görürken, arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Hafta içinde Kaşkaderya ve Semerkand bölgelerinde medyana gelen selde, 8 kişi hayatını kaybetmişti.
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