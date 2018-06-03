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Özbekistan'da turizm atılımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Ülke turizmini geliştirmek adına son dönemde birçok karar alan Özbekistan, güvenlik gibi farklı nedenlerden şimdiye kadar kapalı bazı mekanları turistlerin ziyaretine açtı

TAŞKENT(AA) – Özbekistan turizminin geliştirilmesine yönelik son dönemde attığı adımlara yenisi ekleyerek daha önce vatandaşların ziyareti için kapalı mekanları turizme açtı.

Turizmi Geliştirme Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla aralarında Suffa Uluslararası Radyo Astronomi Gözlemevi, Temirlenk Mağarası, Canka Gölü, Hazret Sultan Külliyesi ve Severtsev Buzulu'nun da bulunduğu, daha önce vatandaşlar için kapalı mekanların turistlerin ziyaretine açıldığı bildirildi.

Kararın Özbekistan'ın turistler için daha çekici hale gelmesi ve turizmin geliştirilmesi amacıyla alındığı kaydedilirken, bu adımın ülke turizminin daha da gelişmesine hizmet edeceği belirtildi.

Söz konusu mekanlar stratejik önem taşıması, güvenlik ve diğer nedenlerden dolayı bu zamana kadar koruma altına alınmıştı ve vatandaşların ziyaretleri için kapalıydı.

Özbekistan hükümeti son dönemde ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik bir dizi kararlar aldı. Bu çerçevede mart ayında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye vize muafiyeti veya kolaylığı sağlayan Özbekistan, son olarak da yabancılara uygulanan geçici ikamet kaydı yaptırma zorunluluğunu kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan tarihi ve turistik mekanlar turizm

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