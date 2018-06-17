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Özbekistan'da Türk seçmenlerin oy verme işlemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

Özbekistan'da Türk seçmenlerin oy verme işlemi sona erdi

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Özbekistan'da yaşayan 866 seçmenden 403'ü oyunu Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta kullandı. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 21.00'de sona erdi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi ve Seçim Komisyonu Başkanı Ahmet Başar Şen ve gözlemcilerin gözetiminde açılan sandıktaki oy zarfları sayılmasının ardından diplomatik torbaya konularak mühürlendi. Oy zarfları diplomatik kargo yoluyla bir kurye eşliğinde ilk uçakla Türkiye'ye ulaştırılacak ve İstanbul'daki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma sürecinde herhangi bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

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