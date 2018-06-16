Özbekistan'daki Türk şoförlere ziyaret

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta Özbekistan'daki TIR parklarında karşılayan Türk nakliyecileri ziyaret etti.

Büyükelçi Şen, Türk şoförlerin bayramlarını kutladı, tatlı ikram etti.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini ifade eden Şen, bu gelişmelerin iş çevrelerini de olumlu etkilediğini belirtti. Şen, "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2016 yılında 1 milyar 250 milyon dolar oldu. 2017 yılında karşılıklı çalışarak bu rakamı yüzde 25 artırdık ve ikili ticaret hacmini 1,5 milyar dolara çıkardık. İnşallah, 2018 yılında da ikili ticarette 2 milyar dolarlık sınırı aşmaya çalışıyoruz." dedi.

Türk nakliyeciler de bu ülkelerde ve sınır kapılarında karşılaştıkları sorunları Büyükelçi Şen'e aktardı.

Şen, büyükelçilik olarak Türk vatandaşlarının bu ülkelerde karşılaştıkları tüm sorunlarla ilgilendiklerini kaydetti.

Büyükelçi Şen, daha sonra Türk nakliyecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

