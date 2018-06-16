HABER

Özbekistan'daki Türk şoförlere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Büyükelçi Şen, Ramazan Bayramı'nı Özbekistan'daki TIR parklarında geçiren Türk şoförleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta Özbekistan'daki TIR parklarında karşılayan Türk nakliyecileri ziyaret etti.

Büyükelçi Şen, Türk şoförlerin bayramlarını kutladı, tatlı ikram etti.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini ifade eden Şen, bu gelişmelerin iş çevrelerini de olumlu etkilediğini belirtti. Şen, "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2016 yılında 1 milyar 250 milyon dolar oldu. 2017 yılında karşılıklı çalışarak bu rakamı yüzde 25 artırdık ve ikili ticaret hacmini 1,5 milyar dolara çıkardık. İnşallah, 2018 yılında da ikili ticarette 2 milyar dolarlık sınırı aşmaya çalışıyoruz." dedi.

Türk nakliyeciler de bu ülkelerde ve sınır kapılarında karşılaştıkları sorunları Büyükelçi Şen'e aktardı.

Şen, büyükelçilik olarak Türk vatandaşlarının bu ülkelerde karşılaştıkları tüm sorunlarla ilgilendiklerini kaydetti.

Büyükelçi Şen, daha sonra Türk nakliyecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Tatlıca Şelaleleri'ne bayramda yoğun ilgiTatlıca Şelaleleri'ne bayramda yoğun ilgi
Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüSakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Türk nakliyeciler

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.