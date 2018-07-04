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Özbekistan'dan 101 ülke vatandaşına 5 günlük vize muafiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Özbekistan'dan 101 ülke vatandaşına 5 günlük vize muafiyeti

Özbekistan'da turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 101 ülke vatandaşına 5 günlük vize muafiyeti getirildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Yabancı vatandaşların Özbekistan'a girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirlere ilişkin" kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, 15 Temmuz'dan itibaren Özbekistan'daki havaalanlarından üçüncü bir ülkeye gidecek olan 101 ülkenin vatandaşına beş gün süresince bu ülkede vizesiz kalabilme hakkı tanındı.

Kararnameyle, ayrıca 16 yaşını doldurmayan yabancı vatandaşlara da refakatçisinin eşliğinde ülkede 90 güne kadar vizesiz bulunma hakkı verildi. Yabancılar, Özbekistan vizesini almak için internetten başvurarak "elektronik vize" alabilecek.

Özbekistan, martta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkenin vatandaşına 30 gün boyunca bu ülkede vizesiz bulunma, 39 ülke vatandaşlarına ise sadeleştirilmiş vize verme uygulaması başlattı. Bu şekilde vatandaşları Özbekistan'ı vizesiz ziyaret edebilecek ülke sayısı 16'ya, vize kolaylığı sağlanan ülke sayısı da 51'e yükseldi.

Ülkede son dönemde turizmin geliştirilmesine yönelik alınan kararların ardından yılın ilk beş ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 93 artarak 2,2 milyona ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

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