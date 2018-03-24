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Özbekistan'dan Afgan hükümeti ve Taliban arasında doğrudan müzakereler çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ülkeleri Genel Müdürü Akbarov: - "Afganistan Konferansı'nın esas amacı, herhangi bir önkoşul olmaksızın Afganistan Hükümeti ve Taliban arasında doğrudan müzakerelerin erken başlatılması ihtiyacına ilişkin bölgesel ve küresel düzeyde konsolide bir tutum sergilemek"

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdürü Otabek Akbarov, Afganistan makamları ile Taliban arasındaki önkoşulsuz müzakerelerin erken başlatılmasının Taşkent'te 26-27 Mart'ta yapılacak Afganistan Konferansı'nın esas amacı olduğunu belirtti.

Afganistan Konferansı öncesinde Taşkent'te kurulan Basın Merkezi'nde konuşan Akbarov, Orta Asya'nın bütün ülkeleriyle ortak sınırları olan Özbekistan'ın bölgenin istikrar, sürdürülebilir kalkınma ve iyi komşuluk bölgesine dönüşmesini istediğini, huzurlu ve ekonomik olarak başarılı Orta Asya'nın en önemli hedef ve esas görevlerinden olduğunu söyledi.

Afganistan'daki barışın Orta Asya'nın istikrarı ve refahının garantisi olduğunu vurgulayan Akbarov, "Afganistan'daki barış Orta Asya ülkelerinin Hint Okyanusu ve Basra Körfezi limanlarına en kısa yolla ulaşmasını, Hindistan, İran ve Pakistan'ı Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına çıkmasını sağlayabilecek." dedi.

Akbarov, 2018-2019 yıllarında Afganistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri gibi önemli siyasi gelişmelerin beklendiğini ve bunların başarısının seçimlere ülkedeki tüm siyasi güçlerin ve Afgan halkının katılmasıyla doğrudan bağlantılı olacağını belirterek, "Uluslararası toplum, Afgan sorununun askeri yollarla çözülmesinin imkansızlığının, Taliban'la barışçıl müzakerelerin öneminin, Afganistan'ın bölgedeki devletlerle ticar, ekonomik ve altyapısal ilişkilerinin desteklenmesinin öneminin farkındadır. Konferansın esas amacı, herhangi bir ön koşul olmaksızın Afganistan Hükümeti ve Taliban arasında doğrudan müzakerelerin erken başlatılması ihtiyacına ilişkin bölgesel ve küresel düzeyde konsolide bir tutum sergilemektir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenecek ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin de hazır bulunacağı konferansta imzalanması ön görülen Taşkent Deklarasyonu'nda, barış sürecinin Afganistan'ın öncülüğünde ve çabalarıyla hayata geçirilmesi, silahlı muhalefetin ülkedeki siyasi hayatla bütünleşmesi ve meşru güç olarak kabul edilmesinin barış sürecinin önemli etkeni olduğuna, terörizmin kınanmasına ilişkin maddelerin yer alması planlanıyor.

Konferansa, BM Afganistan Özel Temsilcisi Tadamiti Yamamoto, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Asif, Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mobahar Jawed Akbar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tomas Shannon, BM Genel Sekreterinin Orta Asya Özel Temsilcisi Natalia Gherman, İngiltere'nin Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Gareth Bayley, İtalya'nın Pakistan ve Afganistan Özel Temsilcisi Alberto Pieri, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Aslov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev'in yanı sıra birçok ülkeden yetkililer katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Müzakere Özbekistan Taliban

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