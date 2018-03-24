Özbekistan'dan Afgan hükümeti ve Taliban arasında doğrudan müzakereler çağrısı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdürü Otabek Akbarov, Afganistan makamları ile Taliban arasındaki önkoşulsuz müzakerelerin erken başlatılmasının Taşkent'te 26-27 Mart'ta yapılacak Afganistan Konferansı'nın esas amacı olduğunu belirtti.

Afganistan Konferansı öncesinde Taşkent'te kurulan Basın Merkezi'nde konuşan Akbarov, Orta Asya'nın bütün ülkeleriyle ortak sınırları olan Özbekistan'ın bölgenin istikrar, sürdürülebilir kalkınma ve iyi komşuluk bölgesine dönüşmesini istediğini, huzurlu ve ekonomik olarak başarılı Orta Asya'nın en önemli hedef ve esas görevlerinden olduğunu söyledi.

Afganistan'daki barışın Orta Asya'nın istikrarı ve refahının garantisi olduğunu vurgulayan Akbarov, "Afganistan'daki barış Orta Asya ülkelerinin Hint Okyanusu ve Basra Körfezi limanlarına en kısa yolla ulaşmasını, Hindistan, İran ve Pakistan'ı Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına çıkmasını sağlayabilecek." dedi.

Akbarov, 2018-2019 yıllarında Afganistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri gibi önemli siyasi gelişmelerin beklendiğini ve bunların başarısının seçimlere ülkedeki tüm siyasi güçlerin ve Afgan halkının katılmasıyla doğrudan bağlantılı olacağını belirterek, "Uluslararası toplum, Afgan sorununun askeri yollarla çözülmesinin imkansızlığının, Taliban'la barışçıl müzakerelerin öneminin, Afganistan'ın bölgedeki devletlerle ticar, ekonomik ve altyapısal ilişkilerinin desteklenmesinin öneminin farkındadır. Konferansın esas amacı, herhangi bir ön koşul olmaksızın Afganistan Hükümeti ve Taliban arasında doğrudan müzakerelerin erken başlatılması ihtiyacına ilişkin bölgesel ve küresel düzeyde konsolide bir tutum sergilemektir.” diye konuştu.