HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Özbekistan’dan Afganistan’a insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

Özbekistan’dan Afganistan’a insani yardım

Özbekistan, kuraklıktan etkilenen Afganistan’a 3 bin ton un yardımında bulundu.

Özbekistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşayan Afganistan halkına 3 bin ton un gönderildiği bildirildi.

Hayratan Köprüsü'nden demiryoluyla Afganistan’ın kuzeyine ulaştırılan insani yardımı Özbekistan Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev teslim etti.

İnsani yardımın teslim töreninde Afganistan’ın Taşkent Büyükelçisi Seyyid Şehabiddin Timuri, Özbekistan’ın Mezarı Şerif Başkonsolusu Miradil Abdurazzakov ve çok sayıda Özbek ve Afgan yetkililer hazır bulundu.

Törende konuşan Timuri, Özbekistan hükümetinin söz konusu yardımının iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin giderek geliştiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Özbekistan hükümeti, bu yıl başında da Afganistan’a çok sayıda tarım makineleri yardımında bulunmuştu.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
İnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yokİnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok
Şırnak'ta 3 kadın terörist Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.