Özbekistan’dan Afganistan’a insani yardım

Özbekistan, kuraklıktan etkilenen Afganistan’a 3 bin ton un yardımında bulundu.
Özbekistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşayan Afganistan halkına 3 bin ton un gönderildiği bildirildi.
Hayratan Köprüsü'nden demiryoluyla Afganistan’ın kuzeyine ulaştırılan insani yardımı Özbekistan Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev teslim etti.
İnsani yardımın teslim töreninde Afganistan’ın Taşkent Büyükelçisi Seyyid Şehabiddin Timuri, Özbekistan’ın Mezarı Şerif Başkonsolusu Miradil Abdurazzakov ve çok sayıda Özbek ve Afgan yetkililer hazır bulundu.
Törende konuşan Timuri, Özbekistan hükümetinin söz konusu yardımının iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin giderek geliştiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.
Özbekistan hükümeti, bu yıl başında da Afganistan’a çok sayıda tarım makineleri yardımında bulunmuştu.
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