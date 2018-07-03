Özbekistan'dan elektrikli araçlara gümrük muafiyeti

Özbekistan'da ithal elektrikli otomobiller gümrük vergisinden muaf tutuldu.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Dış Ekonomik Faaliyet ve Gümrük Tarifeleri Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin" kararnameyi imzaladı.
Buna göre, yurt dışından ithal edilecek elektrikli otomobillerden gümrük vergisi alınmayacak. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre, önümüzdeki yıldan başlayarak ülkeye ithal edilecek elektrikli otomobillere gümrük vergisi uygulanmayacak.
Çin'in Chagan şirketi, Özbekistan hükümeti ile yakın zamanda ülkede elektrikli otomobil üretiminin başlatılması konusundaki görüşmelerini ise sürdürüyor.
Halen binek araç, minibüs ve kamyonet üretimi yapılan Özbekistan'da yurt dışından getirilen araçlara çeşitli oranlarda gümrük vergisi uygulanıyor.
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