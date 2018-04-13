Özbekistan'dan serbest ekonomik bölge atağı

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak 3 serbest ekonomik bölge daha kuruluyor.

Geçen haftada spor aletleri ve malzemelerinin üretileceği “Spor” ve balıkçılık sektörünün geliştirileceği “Balık üreticiliği” serbest ekonomik bölgelerinin oluşturulmasını kararlaştıran Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, bu kez imzaladığı kararnameyle de sanayi ve üretim sektörünün geliştirilmesi ve ihracatın artırılmasına yönelik "Sirderya" serbest ekonomik bölgesinin kurulmasını karara bağladı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle,Taşkent'teki “Spor” ve “Balık üreticiliği”, Sirderya vilayetindeki serbest ekonomik bölgelerde kurulacak işletmeler 10 yıla kadar vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak.

Kararnameyle, söz konusu serbest ekonomik bölgelerin faaliyeti ilk etapta 30 yıl olarak belirlenirken, bu süre daha da uzatılabilecek. Bu serbest ekonomik bölgelerde kurulacak işletmeler ithal edecekleri ham madde, malzeme ve yedek parça için de gümrük vergisi ödemeyecek.