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Özbekistan'dan Tacikistan'a ithalat kredisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Özbekistan hükumeti Tacik iş adamlarına Özbek ürünlerinin ithalatı için 100 milyon dolarlık kredi ayırdı

TAŞKENT (AA) – Tacikistan ile son dönemde ticari-ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen Özbekistan, Tacik iş adamlarına Özbek ürünleri ithalatı için 100 milyon dolarlık kredi açtı.

Tacikistan Amonatbank Yönetim Kurulu Başkanı Ruhulla Hakimzade, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özbekistan hükumetinin Tacikistanlı işadamlarının Özbek ürünlerini ithal etmesi için 100 milyon dolarlık kredi açtığını duyurdu.

Özbekistan tarafının sağladığı kredilerin Tacikistan'daki üç banka üzerine Tacik iş adamlarına verileceğini kaydeden Hakimzade, bu kredilerin yıllık 9 faiz ile 3 yıla kadar verildiğini belirtti. Hakimzade, söz konusu kredilerin sadece Özbekistan'dan ithal edilecek ürünler için kullanılabileceğini vurgularken, şimdiye kadar 20'ye yakın Tacik şirketinin kredi almak için başvurduğunu bildirdi.

Daha önce, Özbekistan Milli Bankası ile Tacikistan'ın Amonatbank arasında, Özbekistan'dan ithal edilecek ürünler için Özbek tarafının 100 milyon dolar miktarında kredi sağlamasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Özbekistan ile Tacikistan arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımı ve tartışmalı sınır noktaları nedeniyle uzun yıllardır süren gerginlik, son yıllarda azalmış ve ilişkilerde normalleşme süreci başlamıştı.

İki ülke arasında 25 yıl aradan sonra uçak seferleri yeniden başlatılmış, 10 sınır kapısı yeniden açılmıştı. Son olarak da iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak 30 gün boyunca vizesiz seyahat etmesi uygulaması yürürlüğe girmişti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Mart'ta Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin 27 anlaşma imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Özbekistan-Tacikistan ilişkileri Tacikistan

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