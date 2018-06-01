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Özbekistan’dan turizm için yabancılara kayıt muafiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Özbekistan’dan turizm için yabancılara kayıt muafiyeti

TAŞKENT(AA) – Turizmin geliştirilmesine yönelik son dönemde önemli adımlar atan Özbekistan’da, yabancılar geçici ikamet kaydı yaptırma zorunluluğundan muaf tutuldu.

Mart ayında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir çok ülkeye vize muafiyeti veya kolaylığı sağlayan Özbekistan, turizmi canlandırmaya yönelik yeni bir adım daha attı. Özbekistan, ülkede yaşayan yabancılara uygulanan geçici ikamet kaydı yaptırma zorunluluğunu kaldırdı.

Hükümet kararıyla, şimdiye kadar yabancılara ait olan söz konusu sorumluluk ev sahibi, davet eden taraf veya turizm şirketine yüklendi. Bulundukları her bölgede üç günden az kalacak olan yabancıların ise geçici kayıt yaptırmaları gerekmeyecek.

Kendi başına seyahat eden, araba veya çadır kamplarda geceleyen yabancılar ise üç gün içerisinde internet üzerinden başvurarak bulunacakları yerler hakkında Özbek makamlarına bilgi verecek.
Kararnameyle ayrıca yabancıların bir ay boyunca geçici ikamet izni için devlete 20 dolar ödeme zorunluluğu kaldırıldı.

Daha önce, ülkedeki kurallar gereği yabancılar geçici kayıt yaptırmakla yükümlüydü. Geçici kayıt yaptırmayanlara yüklü miktarda para cezası kesiliyordu. Kendi başına hareket eden yabancıların ise çadır kamplarda veya araçlarda gecelemesine izin verilmiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan turizm yabancılara yönelik kayıt muafiyeti

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