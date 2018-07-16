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Özbekistan'dan vize muafiyeti ve elektronik vize uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Özbekistan'dan vize muafiyeti ve elektronik vize uygulaması

Özbekistan'da turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 101 ülke vatandaşına 5 günlük vize muafiyeti ve elektronik vize uygulaması başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı "Yabancı vatandaşların Özbekistan'a girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirlere ilişkin" kararnameye göre, 101 ülke vatandaşına 5 gün vize muafiyeti uygulanacak ve ülkeye gelecek yabancılar, internet üzerinden elektronik vize için başvuru yapabilecek.

Yeni uygulamaya göre, 16 yaşından küçük yabancı ülke vatandaşları refakatçisi eşliğinde ülkede 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Elektronik vize için başvuran yabancılara 2 gün içinde vize verilecek ve ilgili yazı başvuranın e-posta adresine gönderilecek.

Elektronik vize için 20 dolar ödeme yapılacak. Elektronik vize, verildiği günden başlayarak 90 gün boyunca geçerli olacak.

Yabancılara geçici ikamet kaydı yaptırma zorunluluğunu kaldıran Özbekistan, mart ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkenin vatandaşına 30 gün boyunca ülkede vizesiz bulunma, 39 ülke vatandaşlarına da sadeleştirilmiş vize verme uygulaması başlatmıştı.

Ülkede son dönemde turizmin geliştirilmesine yönelik alınan kararlar sayesinde yılın ilk 5 ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 93 artarak 2,2 milyona ulaştı.

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