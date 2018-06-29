Özbekistan'ın dış borcu 14,7 milyar dolar oldu

TAŞKENT (AA) – Özbekistan’ın dış borcu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3'lük artışla 14,7 milyar dolar oldu.
Özbekistan Merkez Bankası ilk defa ülkenin dış borcuna ilişkin açıklama yaptı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak’ta 14,5 milyar dolar olan ülkenin toplam dış borcunun yılın ocak-mart aylarında yüzde 1,3 artışla 14,7 milyar dolara ulaştı.
Açıklamada, 1 Ocak'ta 7,6 milyar dolar olan kamu dış borcunun 329 milyon dolarlık artışla 7,9 milyara ulaştığı kaydedildi. Açıklamaya göre, bu dönemde bankacılık sektöründeki dış borç 79 milyon dolara, diğer finans sektöründeki dış borç ise 3 milyon dolar artarken, yılın ilk çeyreğinde özel sektördeki toplam dış borç ise faiz ve ana paranın geri ödenmesi nedeniyle 222 milyon dolar azalarak 6 milyar dolara geriledi.
Açıklamada, ülkenin toplam dış borcunun 800 milyon dolarlık kısmının ise diğer sektörlere ait olduğu belirtildi.
Bu arada, Özbekistan'ın toplam altın-döviz rezervleri 1 Haziran itibarıyla 28 milyar 123,6 milyon dolar olarak tespit edildi.
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