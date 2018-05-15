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Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aminov'dan AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aminov'dan AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Özbekistan Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Şuhrat Aminov, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.

AA İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette, Başkonsolos Aminov ile Altınalan, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Altınalan, AA'nın yurt içi ve dışı çalışmaları konusunda Aminov'a bilgi verdi.

Başkonsolos Aminov, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha ileriye taşınmasından memnuniyet duyacaklarını belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerine yaptığı ziyaretin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aminov, AA'nın başarılarını takdirle izlediklerini de sözlerine ekledi.

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Hüseyin Altınalan Özbekistan Şuhrat Aminov ziyaret

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