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Özbekistan'ın kalkınma sürecine yabancı uzman dokunuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Özbekistan hükümeti, ekonomik ve yapısal değişim sürecinde yabancı uzman ve yöneticilerin tecrübelerinden faydalanıyor - Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından başlayan değişim sürecinde Alman, Güney Kore ve Türk vatandaşları çeşitli bakanlık ve devlet kurumlarında görev alıyor

TAŞKENT (AA) – BAHTIYAR ABDUKERİMOV – Son dönemde geniş çaplı yapısal ve ekonomik reformlar başlatan Özbekistan hükümeti, bu değişim sürecinde yabancı uzman ve yöneticilerin tecrübelerinden yararlanmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından ülkede başlatılan kapsamlı yapısal ve ekonomik reformlar devam ederken, bu süreçte yabancı uzmanların tecrübelerinden faydalanılması öne çıkıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Özbek hükümeti bazı bakanlık, devlet kurumu ve işletmelerinde yabancı uzmanlara üst düzey yöneticilik verirken, bunlar arasında Alman, Güney Kore ve Türklerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle, daha önce Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığında çalışan Alman vatandaşı Karsten Heinz, ülkede bilimsel ve teknolojik gelişme alanında devlet politikasını yürütmek ve yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla geçen sene kurulan Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ayrıca sağlık sektörüne yatırımlar yapan Özbek hükümeti, Güney Kore'nin en iyi cerrahlarından, Güney Kore Ulusal Hastaneleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Yun Tek Rim'i Sağlık Bakanı danışmanı olarak atadı.

Diğer bir Güney Kore vatandaşı Kim Yong Se de İstihdam ve Çalışma Bakanlığında danışman oldu. Se'nin ülkede çalışma ve istihdam sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Başka bir Güney Koreli Kim Yu Şik de Taşkent Belediyesinde bilişim teknolojilerini geliştirmeden sorumlu danışman olarak bir yıllığına görevlendirildi.

Yine bir Güney Kore vatandaşı Jung Song Choi ise Özbekistan Rekabeti Geliştirme Devlet Komitesine bağlı Menkul Kıymetler Piyasası Koordinasyon ve Geliştirme Merkezinde Direktör Yardımcısı olarak göreve getirildi.
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- Özbek kurumlarında Türk uzmanlara görev

Diğer yandan Özbek hükümeti turizm ve hava yolu taşımacılığı sektörlerinde Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmeyi amaçlarken, bu çerçevede Türk uzmanlar, Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi ve Özbekistan Hava Yolları İşletmesinde danışman olarak görevlendirildi.

Türk Hava Yollarının eski yöneticilerinden Orhan Sivrikaya, Özbek hükümetinin aldığı kararla, kasım ayından bu yana Özbekistan Hava Yollarında stratejik gelişmeden sorumlu danışman olarak görev yapıyor. Sivrikaya, Özbekistan Hava Yollarını geliştirme stratejisinin hazırlanması, uçak kullanımının optimizasyonu, uçakların park edilmesinin planlanması, pazarlama, satış ve yeni bilişim teknolojilerinin uygulanmasında destek sağlıyor. Sivrikaya'nın Özbekistan Hava Yollarına danışman olarak davet edilmesi, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ekim ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme getirilmişti.

Son dönemde turizmin geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alan Özbekistan yönetimi, Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerinden istifade etmek amacıyla Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi'ne eski milletvekili Sadık Badak'ı danışman olarak getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomik kalkınma Özbekistan yabancı uzman

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