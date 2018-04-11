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Özbekistan’ın yatırım projesine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi tarafından tasarlanan yatırım projesi, uluslararası yatırım forumu Annual Investment Meeting’in AIM 2018 Investment Awards ödülünü aldı.Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen, dünyanın en büyük yatırım forumlarından biri olan Annual Investment Meeting’de (AIM) Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi’nin petrol ve doğalgaz alanındaki yatırım projesi, “2017 Orta Asya, Kafkasya ve Rusya bölgelerindeki en iyi yatırım projesi” olarak seçildi.AIM 2018 Investment Award ödülü, Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi adına Özbekistan’ın Dubai’deki Diplomatik Temsilciliği şefi İsmatulla Ergaşev’e teslim edildi.

Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi tarafından tasarlanan yatırım projesi, uluslararası yatırım forumu Annual Investment Meeting’in AIM 2018 Investment Awards ödülünü aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen, dünyanın en büyük yatırım forumlarından biri olan Annual Investment Meeting’de (AIM) Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi’nin petrol ve doğalgaz alanındaki yatırım projesi, “2017 Orta Asya, Kafkasya ve Rusya bölgelerindeki en iyi yatırım projesi” olarak seçildi.
AIM 2018 Investment Award ödülü, Özbekistan Devlet Yatırım Komitesi adına Özbekistan’ın Dubai’deki Diplomatik Temsilciliği şefi İsmatulla Ergaşev’e teslim edildi.

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