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Özbeklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine özel klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın, Özbek Parlamentosunda okuduğu "Özbek'im" şiiriyle başlayan klipte, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in karşılamasına, yapılan görüşmelere ilişkin görüntüler yer aldı - İki liderin birbirlerine sık sık sarılmaları gibi sıcak görüntülerin de kullanıldığı klip, kısa zamanda en fazla paylaşılan görüntüler arasına girdi

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinde kaydedilen görüntülerle bir klip hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisince hazırlanan klip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Parlamentosunda okuduğu Özbek şair Erkin Vahidov'un “Özbek'im” şiiriyle başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı uçağının Taşkent Havalimanı'na indiği andan, Türk heyetinin karşılanmasına kadar tüm temaslardan görüntülerin kullanıldığı yaklaşık 3 dakikalık klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bütün Özbek kardeşlerimi selamlıyorum.” sözlerine yer veriliyor.

Taşkentteki resmi karşılama törenine ait görüntülerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in "Ata yurdunuz Özbekistan'ın kapılarının sizin gibi yakın kardeşlerimiz için her zaman açık olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Tek niyetimiz, birbirimize olan güvenin artması." sözleri de klipte yer alıyor.

Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parlamentoda dile getirdiği ve Özbek parlamenterler tarafından ayakta alkışlanan "Kardeşlik en kıymetli hazinedir. 1996 yılında imzalanan ebedi dostluk ve iş birliği anlaşması günümüzde de değerini, anlamını koruyor. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile özellikle beraber ülkelerimizi daha ileriye taşımak için amelde birlik ruhu ile çalışıyoruz." ifadeleri de kullanıldı.

Klip, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda dile getirdiği ve salonda bulunan Türk iş adamlarının uzun süre ayakta alkışladığı “Türkiye bizim stratejik ortağımız. Biz ortaklığımızı daha da geliştirmek ve pekiştirmekten yanayız. Burası büyük Türk milletlerinin vatanı. Bizlerin artık birleşmemiz şart. Bir ara, aramızda güvensizlik ve soğukluk dönemi oldu. Ancak, ikimiz bir olarak bu buzları erittik ve bu buz artık hiçbir zaman olmayacaktır.” sözleriyle sona eriyor.

Erdoğan ve Mirziyoyev'in sık sık sarılma görüntülerinin kullanıldığı klip, çok kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan

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