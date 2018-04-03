Özbey, federasyon genel sekreterliğine getirildi

Bayraktepe Köyü Muhtarı ve Güvenlik Korucusu Abdurrezak Özbey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliği’ne getirildi.

Merkezi Bingöl’de olan ve genel başkanlığını Ali Haydar Yener’in yaptığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Genel sekreterliğine atanan Baraktape köyü muhtarı ve aynı zamanda şehit çocuğu olan Özbey, bölgede örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.