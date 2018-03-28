VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü ve Bilnet Okulları Samsun Kampüsü Kurucusu Uzm. Dr. Hakan Özcan, “Sağlıkta olduğu gibi eğitimde de Anadolu’nun en güçlü eğitim kurumları olmayı hedefliyoruz” dedi.

Bilnet Okulları Samsun Kampüsü lansman toplantısı yapıldı. Bir otelde yapılan lansman öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Özcan: "Hedefimiz büyük"

Türkiye’nin en donanımlı ve en kapsamlı hastanelerini Samsun’a kazandırdıklarını belirten Uzm. Dr. Hakan Özcan, sağlıkta yakaladıkları başarıyı eğitim alanında da yürütmek istediklerini vurguladı. Samsun’da bu eğitim yatırımı yapmaya ihtiyacı olduğunu belirten Özcan, "Türkiye’de kendini ispat etmiş Bifen Grubu ile şehrimize ilk yatırımı Bilnet Samsun Kampüsü ile gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta olduğu gibi eğitimde de Anadolu’nun en güçlü eğitim kurumları olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz büyük. Samsun sevdalısı olarak Samsun’a özel bir üniversite kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çavuş: “Bundan sonra güzel şeylere imza atmaya çalışacağız"

Sağlık sektöründeki dönüşümün eğitim alanında da olacağını belirten Medical Park Hastaneler Grubu Genel Koordinatörü ve Bilnet Okulları Samsun Kampüsü Kurucusu Opr. Dr. Hikmet Çavuş, "Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Biz de buna talip olduk. Allah bizi utandırmasın. Bundan sonra güzel şeylere imza atmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.