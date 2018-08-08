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Özcan Yeniçeri'den canlı yayında istifa açıklaması: Bu kadar aktif birini mıymıntı bir yerde tutamazsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Özcan Yeniçeri, Habertürk TV ekranlarında canlı yayınlanan Teke Tek programında, İYİ Parti'den neden istifa ettiğini açıkladı. Yeniçeri, "Beni burda, bu kadar aktif, bu kadar kabına sığmayan bir yapıyı, sen sünepe, mıymıntı bir yerde tutamazsın kardeşim' ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına İYİ Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri konuk oldu.

Yeniçeri istifa nedenini şu dikkat çeken ifadelerle açıkladı;

"Beni burda, bu kadar aktif, bu kadar kabına sığmayan bir yapıyı, sen sünepe, mıymıntı bir yerde tutamazsın kardeşim."

ÖZCAN YENİÇERİ KİMDİR?

Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu İşletme Muhasebe Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesinde, doktorasını Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Bir süre ilk ve ortaöğretimde öğretmen ve idareci olarak çalıştı.

1990 yılında Selçuk Üniversitesi Niğde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi oldu. Niğde Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne getirildi. 1998 yılında doçent oldu. Ahmet Yesevi Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu ve Başkanlığını yürüttü. Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına getirildi. Aynı yıl yönetim organizasyon dalında profesör oldu. Köşe yazarlığı ve televizyon programları yaptı. Yayınlanmış 14 kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları Ödülü sahibidir. 2011 yılında yapılan seçimlerde MHP’den Ankara milletvekili seçilerek milletvekilliği yaptı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Türkiye-Danimarka ve Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliğinde bulundu. Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O kadar şahin adamı bir çatıda toplarsan, çekememezlik başlar.
Milletvekili seçilemeyen istifa ediyor... Hani sizin dava adamlığınız nerede kaldı... Demek ki herşey bir koltuk kapmak için... Olmayınca, istifa :))))))..
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