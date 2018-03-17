HABER

Özçekim sırasında Sur'dan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 20:09 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tarihi Surlara çıkan İsmail Çelik (17), özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek surlardan aşağı düşüp yaralandı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tarihi Surlara çıkan İsmail Çelik (17), özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek surlardan aşağı düşüp yaralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış ve temel atma törenlerini yaptığı Melik Ahmet Caddesi, Turistik Caddesi'nin kesiştiği Urfakapı ile postane binası arasında kalan İnönü Bulvarı'nda surlara çıkan 5 gençten İsmail Çelik, surlardan düştü. Dershane çıkışı yemek yedikten sonra bir araya gelen 5 arkadaş Urfakapı bölgesinden surlara çıkarak burada gezinti yaptı. Anzele Parkı civarında sur üzerinde öz çekim yapan 5 arkadaştan biri olan İsmail Çelik dengesini kaybederek, surların içindeki boşluk kısma düştü. Sol bacağından yaralanan ve akciğerinin zedelendiği öğrenilen Çelik, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yakınlarındaki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çelik, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen İsmail Çelik'in arkadaşları, polise verdiği ifadede, arkadaşlarının fotoğraf çekerken dengesini kaybederek düştüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
Eski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattıEski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattı
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.