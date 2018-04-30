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ÖZDEN ÖRNEK İÇİN KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul DHA Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenleniyor.  Görüntü Dökümü: -------------------------- -Özden'in naaşının getirilmesi -Askeri tören -Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul DHA
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenleniyor.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Özden'in naaşının getirilmesi
-Askeri tören
-Genel ve detaylar

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