ÖZDEN ÖRNEK İÇİN KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN (1)

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK / İstanbul DHA
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Özden'in naaşının getirilmesi
-Askeri tören
-Genel ve detaylar
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