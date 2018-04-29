Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

2 Şubat Kocaeli doğumlu olan Özden Örnek ilk ve orta öğrenimini İzmit'te almıştır. 1957 senesinde Deniz Lisesi'ne girmeye hak kazandı. 1962 yılında da Deniz Harp Okulu'ndan Asteğmen rütbesi ile mezun oldu. İki yıl subay olarak öğrenimine devamla, dört yıllık Deniz Harp Okulu tahsilini tamamladı ve 1964 yılında Donanma'ya katıldı. Donanma Komutanlığı bünyesindeki gemilerde bölüm amirliği ve branş subaylığı yaptı, 1967 yılında ABD'de işletme dalında lisansüstü öğrenim görmeye başladı. ABD'deki öğrenimin 1969 yılında tamamladı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. 1978 yılında Harp Filosu Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 1978 yılından itibaren iki yıl boyunca Donanma Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 1980 yılında Adatepe Muhribi Komutanlığı görevine atandı. 1982 yılında ABD Deniz Komuta Koleji'nden mezun oldu. 1982 yılında Albay rütbesine terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Harekat Şube Müdürlüğü görevine atandı. Bu rütbede Washington Deniz Ataşesi, I. Hücumbot Filotillası Komodoru ve II. Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yaptı.

Bundan 3 ay önce oğlunu kansere kaybeden Özden Örnek bu sahah Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sabay 07.00 civarında yaşamını yitdiği açıklanan Özden Örnek eski Deniz Kuvvetleri Komutanı idi. 15 gündür hastanede tedavi görmekte olan Özden 3 gün önce yoğun bakım alınmıştı. Peki Özden Örnek kimdir? İşte eski komutanın kariyerinden ve hayatından detaylar...

Nokta dergisi 29 Mart 2007 tarihli sayısında Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlükleri yayınladı. Örnek'in tuttuğu iddia edilen günlüklerde bazı orgenerallerin 2004'te askeri darbe yapmayı düşünüp, hazırlıklarını yaptığı ancak sonradan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök'ün bu darbe teşebbüslerini engellediği belirtiliyordu. Bu haberler üzerine Özden Örnek dergini genel yayın yönetmeni Alper Görmüş hakkında iftira ve hakaret davası açtı. Alper Görmüş davadan beraat etti.[4] Örnek hayatında hiç günlük tutmadığını söylemesine rağmen, Deniz Kuvvetleri Komutanı görevindeyken genç Bahriyelilerin çıkardığı Pusula dergisi'ne verdiği bir röportajda askeri öğrencilere mutlaka günlük tutmalarını tavsiye ettiği ortaya çıkmıştır.

30 Ağustos 2001 tarihinde Oramiral rütbesine terfi etti ve Donanma Komutanlığı görevine atandı. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.

Özden Örnek 30 Ağustos 1996 tarihinde Koramiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 1996-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 1997-1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1999 yılında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevine atandı.

1992 yılında Tümamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 1994-1995 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 1995-1996 yılları arasında da Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

30 Ağustos 1988 tarihinde Tuğamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı görevlerinde bulundu.

16 Mart 2009 günü tempo24.com.tr internet haber sitesinde yayınlanan ve Mustafa Balbay'ın bilgisayarından elde edilen günlüklerinde de, emekli Oramiral Özden Örnek'in günlüklerini teyit eder mahiyette, İlhan Selçuk, bazı Cumhuriyet gazetesi yazarları ile bazı komutanların 2000-2004 yılları arasında askeri darbe planları yaptığı iddia edilmektedir.[6]

İddialarda adı geçen Şener Eruygur ve Hurşit Tolon 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 25 Mart 2009 tarihinde açıklanan iddianamede Eruygur ve Tolon için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.[7] İddianamede Sarıkız kod adlı planın; Eruygur, Yalman, Örnek ve Fırtına tarafından yapıldığı savunulmuş ancak Eruygur dışındaki üç kuvvet komutanın "Ergenekon örgütü ile irtibatı tespit edilemediği için Ergenekon sanıkları ile birlikte iştirak ettikleri eylemler ile ilgili evrakın tefrik edildiği" belirtilmişti.[8][9] Hakkında dava açılmayan 2004 yılında görevli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, 5 Aralık 2009'da Ergenekon soruşturması kapsamında darbe teşebbüsü iddiaları ile ilgili "şüpheli" olarak ifade verdi.[10]

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda hakkındaki iddiaların tamamının uydurma ve delillerin sahte olduğu anlaşıldığından hakkında beraat kararı verildi. Bu iddiaları uyduranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



