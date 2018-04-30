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Özden Örnek son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

TEDAVİ gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) TEDAVİ gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, son yolculuğuna uğurlanıyor. Özden Örnek'in naaşı Levent'teki Afet Yolal Camii'nde getirildi. Örnek için, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınıyor.

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