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 ÖZDEN ÖRNEK VEFAT ETTİ-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

  Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti.

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti.
Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Örnek sabah 07.00 sıralarında vefat etti. Örnek'in oğlu Burak Örnek de 3 ay önce hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
-Özden Örnek
-Detaylar

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