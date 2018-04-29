ÖZDEN ÖRNEK VEFAT ETTİ-1

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti.

Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Örnek sabah 07.00 sıralarında vefat etti. Örnek'in oğlu Burak Örnek de 3 ay önce hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

-Özden Örnek

-Detaylar

