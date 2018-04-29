ÖZDEN ÖRNEK VEFAT ETTİ-1

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti.
Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Örnek sabah 07.00 sıralarında vefat etti. Örnek'in oğlu Burak Örnek de 3 ay önce hayatını kaybetmişti.
Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
-Özden Örnek
-Detaylar
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti
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