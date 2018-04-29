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ÖZDEN ÖRNEK VEFAT ETTİ-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

  *Örnek'in iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

*Örnek'in iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti. Örnek'in iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Örnek sabah 07.00 sıralarında vefat etti.

ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?
Örnek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 20’nci Deniz Kuvvetleri Komutanıydı. 1943 yılında İzmit’te doğan Örnek, 1960 yılında Deniz Lisesinden, 1962 yılında Deniz Harp Okulundan Asteğmen olarak mezun olup 1964 yılında dört yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimini tamamlayarak Donanma’ya katıldı.
2001-2003 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini yürüten Örnek, 28 Ağustos 2003 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmiş 26 Ağustos 2005 tarihinde de emekliye ayrılmıştı.
Örnek, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Brezilya Deniz Kuvvetleri Liyakat Nişanı ve Pakistan Nişanı İmtiyaz Madalyası sahibiydi.
Sevil Örnek ile evli olan Örnek’in Tolga ve Burak isimli iki oğlu vardı. Burak Örnek 3 ay önce hayatını kaybetmişti.

BALYOZ DAVASI'NDAN TUTUKLANMIŞTI
Örnek, 22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Örnek yeniden yapılan yargılama sonucunda beraat etmişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
-Özden Örnek
-Detaylar

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