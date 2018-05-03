Özden Örnek'in şikayeti dava dosyasına girecek

Duruşmada, örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün etkin olduğu Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında görev yaptığı ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen sanık Pehlivan hakkında ifade veren tanıklar dinlendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas davaları" olarak bilinen Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Tanık olarak dinlenen eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de sanığı 2011 HSYK seçimleri öncesinde tanımadığını, ismen bildiğini belirtti. FETÖ mensubu üyeler tarafından Yargıtaya üye seçilmek üzere Süleyman Pehlivan'ın isminin toplantıda gündeme getirildiğini ifade eden Erdem, yapılan pazarlıklar sonucu Pehlivan'ın Yargıtay üyeliğine seçildiğini anlattı. Birol Erdem, bu yapıdan olmayan Yargıtay üyelerini bir araya getirdikleri toplantılara sanığı çağırmadıklarını söyledi.

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise Yargıtaya üye seçildikten sonra Pehlivan ile aynı dairede görev yaptığını, örgütte aynı grupta yer aldıklarını kaydetti. Tosun, ancak her hafta sonlarında yapılan sohbet toplantılarına, Pehlivan'ın ailesinin yaşadığı İstanbul'a gitmesi nedeniyle katılmadığını ileri sürdü.

Duruşma Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, Kerim Tosun'un bu sözleri üzerine savcılıkta verdiği ifadeyi okudu. Tosun'un önceki ifadesinden, "Grupta yer alan Turgut Emiroğlu'nun evinde yapılan sohbet toplantısına Pehlivan da katıldı" şeklindeki bölümü okuyan Savcı Keleşoğlu Tosun'a, "İfadeleriniz arasındaki bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız?" diye sordu. Kerim Tosun ise "O bölümü hatırlayamadım ama toplantılara gelmedi." dedi.