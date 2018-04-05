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(Özel) 102 yıl sonra o şehidin akrabalarını arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Araştırmacı Yazar Metin Soylu, Çanakkale Savaşı sırasında sahte ‘yüzlük kaime’ hazırlayarak Yahudi bir tüccardan kamyon lastiği satın alan şehit Yüzbaşı Mehmet Muzaffer’in yakınlarını tespit edebilmek için kamuoyuna çağrıda bulundu.‘Bedeli Çanakkale’de Kanla Ödenecektir’ isimli kitabın müellifi Araştırmacı Yazar Metin Soylu, 9 Nisan 1916 tarihinde Kut’ül Amare’de şehit olan Yüzbaşı Mehmet Muzaffer’in yakınlarını tespit edebilmek için kamuoyuna çağrıda bulundu.

Araştırmacı Yazar Metin Soylu, Çanakkale Savaşı sırasında sahte ‘yüzlük kaime’ hazırlayarak Yahudi bir tüccardan kamyon lastiği satın alan şehit Yüzbaşı Mehmet Muzaffer’in yakınlarını tespit edebilmek için kamuoyuna çağrıda bulundu.

‘Bedeli Çanakkale’de Kanla Ödenecektir’ isimli kitabın müellifi Araştırmacı Yazar Metin Soylu, 9 Nisan 1916 tarihinde Kut’ül Amare’de şehit olan Yüzbaşı Mehmet Muzaffer’in yakınlarını tespit edebilmek için kamuoyuna çağrıda bulundu. Soylu, “E-devlet üzerinden artık herkes soyağacını görebiliyor. Eğer soyağacında Mehmet Muzaffer ve Hanife Melek isimlerini yan yana görenler varsa o kişiler hiç kuşkusuz şehidin yakınlarıdır. 9 Nisan, Yüzbaşı Mehmet Muzaffer’in şehit oluşunun 102’inci yıldönümüdür. Tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum. Şehidimizin yakınlarını artık tespit edelim” dedi.

Beyoğlu Fındıklı Doğumlu olan ve 1914 yılında 948 numaralı öğrenciyken, Galatasaray Lisesi’nden gönüllü olarak Çanakkale Savaşı’na katılan vatanperver bir Türk Genci’nin tarihî romanını, belgelere dayalı bir kahramanlık öyküsü haline getiren Araştırmacı Yazar Metin Soylu, Yüzbaşı Mehmet Muzaffer’in yaşam hikâyesinden bahsederek, “Otomobil lastiği alabilmek için İstanbul’a gönderilen Mehmet Muzaffer, Harbiye Nazırlığı’nın kasasında para olmadığı için Çanakkale’ye eli boş dönmek istemez. Lastikleri satan Yahudi tüccardan bu malzemeleri almaya kararlıdır. Bütün bir gece uğraşarak sahte bir yüzlük kaime yapar ve lastikleri alıp Çanakkale’ye döner. Yahudi tüccar kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlı Bankası’na gittiğinde paranın sahte olduğu ortaya çıkar. Paranın üzerinde çok küçük harflerle şöyle yazmaktadır: ‘Bedeli Çanakkale’de Kanla Ödenecektir.’ 9 Nisan 1916 tarihinde İngilizler tarafından Irak Cephesi Felahiye Muharebesi Kut’ül Amare’de şehit edilen Muzaffer, eşi Hanife Melek Hanımefendiye yazdığı son mektup zarfı yere düştüğünde emir erinden eliyle zarfı uzatmasını istemiş kana bulanmış parmaklarıyla ‘Kıble ne yöndedir?’ ve ‘Bölük intikamımı alsın’ şeklinde yazı yazarak şehit olmuştu” ifadelerini kullandı.

“Tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum; şehidimizin yakınlarını artık tespit edelim”
Şehit Yüzbaşı Mehmet Muzaffer’in eşi Hanife Melek Yücel’in çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Metin soylu, kamuoyuna çağrıda bulunarak şöyle konuştu:
“Yaptığım araştırmalar ve elde ettiğim bulgular ışığında eşi Hanife Melek Yücel oldukça zor günler geçirmiş, hatta şehit maaşının yetmediği yönündeki taleplerini tarafıma ulaşan belgelerde görmeniz mümkündür. En acı olan ise şehit haberini alan eşi Hanife Melek Hanım 6’ncı Ordu Komutanı Halil Paşa’ya yazdığı mektupta, ‘Bir hafta beraber ömür sürdüğüm ve şimdi çocuğunu kucağımda taşıdığım Muzaffer’in intikamını almak için müsaade edin cepheye geleyim. Onun bölüğünde nefer olayım, ben de o bölükte şehit olayım’ ifadeleriyle haykırışlarıdır. Ne yazık ki sonunda dayanamayıp Hanife Melek Hanım akıl hastanesine kaldırılmıştır. Biliyorsunuz artık e-devlet üzerinden artık herkes soyağacını görebiliyor. Eğer soyağacında Mehmet Muzaffer ve Hanife Melek isimlerini yan yana görenler varsa o kişiler hiç kuşkusuz şehidin yakınlarıdır. 9 Nisan, Yüzbaşı Mehmet Muzaffer’in şehit oluşunun 102’inci yıldönümüdür. Tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum. Şehidimizin yakınlarını artık tespit edelim.”

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